奧運資格落選賽　當錫韋堅斯率隊殺入4強

2020年FIBA奧運資格落選賽周四（31日）緊接展開第二日賽事，首度上陣的斯洛文尼亞憑球星當錫交出全能數據，大破安哥拉，篤定晉身立陶宛賽區4強。至於擁有多名NBA球星坐鎮的加拿大、塞爾維亞及巴西亦分別在各自賽區豪取2連勝，提早一輪殺入4強。

首日輪空的斯洛文尼亞周四（31日）於立陶宛賽區B組登場，迎戰安哥拉，球隊第一節已經上力，大幅領先33比9，最終在全隊2分命中率高達71.4%下，加上效力獨行俠的頭號球星當錫僅上陣17分鐘，交出13分、6籃板、9助攻、5搶截的全能數據，以118比68，50分之差大破這支非洲勁旅，與同組波蘭，以及A組的委內瑞拉篤定晉身賽區4強。

至於主場出戰的加拿大同日亦以109比79大勝中國，加拿大今屆陣容鼎盛，陣容中多達8名球員於NBA效力。最終全場7位球員得分上雙下，當中效力勇士的韋堅斯轟入全場最高20分，以30分之差再下一城，連同首戰以97比91擊敗缺少「字母哥」的希臘，於A組兩戰全勝，連同B組的土耳其，順利晉身加拿大賽區4強。

同樣佔有主場之利的塞爾維亞，雖然應屆NBA常規賽最有價值球員祖傑未有出戰，但憑效力獨行俠的「巨神兵」馬積奴域獨取「雙雙」25分、11籃板，加上曾效力快艇的「歐洲魔術師」泰奧杜錫交出13分、6助攻，第4節發力下以83比76險勝菲律賓。連同首日以94比76擊敗多明尼加共和國，A組豪取2連勝，躋身塞爾維亞賽區4強。

至於克羅地亞賽區B組方面，首戰以83比57輕取土耳其的巴西，第2場靠曾效力速龍、灰熊及火箭小前鋒卡巴路（Bruno Caboclo) 攻下17分、8籃板，以94比67力克克羅地亞，與A組的墨西哥亦告提早出線。

奧運落選資格賽由29日開始，將會一連6日於立陶宛的考納斯、塞爾維亞首都貝爾格萊德得、克羅地亞斯普利特以及加拿大維多利亞4個地方舉行。各分區只有一支球隊可以脫穎而出，參加東京奧運。

第二日賽果如下：

立陶宛賽區

A組：委內瑞拉 94 ：80 韓國

B組：安哥拉 68 ：118斯洛文尼亞

加拿大賽區

A組：加拿大 109 ：79 中國

B組：土耳其 87 ：70 捷克

塞爾維亞賽區

A組：塞爾維亞 83 ：76 菲律賓

克羅地亞賽區

A組：墨西哥 72 ：64 俄羅斯

B組：巴西 94 ：67 克羅地亞

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