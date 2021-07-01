迪布尼受傷唔使驚 比利時仲有「助攻高手」

比利時中場大腦奇雲迪布尼有傷在身，球迷難免擔心呢支「歐洲紅魔」進攻組織力受削弱，但其實比利時仲有1位「助攻高手」，佢就係右翼衞梅尼亞。呢位29歲側擊球員今屆歐國盃已有2次助攻及入1球，同奇雲迪布尼睇齊，梅尼亞隨時係比利時8強對意大利，爭勝關鍵人物。

效力多蒙特嘅梅尼亞喺首場分組賽對俄羅斯，原本擔任後備，但由於卡斯泰尼踢咗27分鐘，就受重傷，佢臨危受命後備上陣僅7分鐘就入波，成為歐國盃史上首位上半場入波嘅後備上陣球員，梅尼亞該場仲貢獻1次助攻，幫比利時大勝3比0。

比利時上場16強對葡萄牙，梅尼亞又有助攻，傳畀杜根夏薩特射入，可見佢已成為比利時進攻發動機。

不過，比利時球迷對梅尼亞又愛又恨，因為佢效力巴黎聖日耳門期間，曾於2019年11月歐聯對皇馬，踢傷夏薩特，搞到呢位國家隊隊友嘅傷勢一直未斷尾。

夏薩特上場歐國盃又傷出，令人再次諗起梅尼亞嘅「傑作」，佢今場應該要出多幾分力，分擔夏薩特嘅工作。