亞洲12強　國足抽到日本澳洲竟係好籤？

世盃亞洲區12強賽事周四(1日)進行抽籤，分為兩組進行雙循環賽事，結果中國國家隊編入B組，同組有日本、澳洲、沙特阿拉伯、阿曼同越南，南韓同伊朗就喺另一組，抽籤結果一出，內地傳媒紛紛話係好籤，國足主帥李鐵都話「很好」，唔通真係咁有計？

國足所謂嘅好籤，主要係避開「兩大剋星」南韓同伊朗，根據內地傳媒《懂球帝》報道，中國以往喺世盃外對住同組4隊都未輸過，其中實力最強嘅「亞洲一哥」日本，國足過往喺世盃外只曾對過一次，就係1982世盃外，當年中國憑容志行一箭定江山，以1比0獲勝。

至於澳洲，國足喺2010世盃外同佢哋兩度交手，成績1勝1和，主場和0比0，作客憑孫祥入波贏1比0。國足喺世盃外對沙特共有5次，經歷1982、1990、1998年3屆世盃，成績4勝1和，對阿曼同越南更係全勝，完全唔使擔心。

亞洲區12強賽賽例，每組前2名直接出線卡塔爾世盃決賽周，兩組第3名要進行附加賽，勝方再角逐洲際附加賽，對手有來自北美、南美及大洋洲出線球隊。

世盃亞洲區12強抽籤結果：

A組：伊朗、南韓、阿聯酋、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩

B組：日本、澳洲、沙特阿拉伯、中國、阿曼、越南