港超聯　愉園「唔玩」　下季仲剩幾多隊？

今季盛傳欠薪，兼備受拖欠保險金以及性別歧視爭議等事件影響的港超球隊愉園，周四（1日）正式宣布退出來季港超聯。

港超球會愉園周四（1日）發出聲明：「本會管理層經過審慎考慮之後，決定不會競逐2021/22的香港超級聯賽，遺憾未能在頂級聯賽繼續努力，但是我們仍要在此感謝過去兩個球季裏面曾經鼎力相助的人，以及一直入場支持愉園足球隊的球迷。」

愉園自2019/20球季從甲組升超，當年班主曾承諾不會拖欠薪金。然而戰至第2個球季，受疫情和財政問題影響，盛傳職、球員被拖欠薪酬多月，兼受到保險金事件和後續「菁英盃」退賽風波，以及職、球員被指性別歧視女球證等事件影響，愉園內外早已傳出不會續戰來季港超的風聲。據悉早前球會仍積極尋找「白武士」務求續命，不過最終仍事與願違，正式宣布退出來季港超聯。另外據消息指，愉園不少球員已陸續找到下家，包括葉卓文等年輕球員，而隊長盧斯安奴同日亦正式轉投冠忠南區。

隨着愉園退出，部分隊伍組軍動向未明，加上未有消息顯示有甲組球隊有意升超，來季港超聯隊數能否維持8隊實在令人憂慮。足總4名新任董事近日正式履新，周五（2日）將參與首次董事局會議，預料來季港超聯前途，會是他們和足總主席貝鈞奇首要面對的難題。