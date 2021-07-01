法國恥辱性出局　拿樸迪代表西班牙變贏家

法國喺歐國盃16強被瑞士淘汰，相信最心涼嘅球員一定係西班牙中堅拿樸迪，呢位曼城守將喺法國出世，曾代表法國青年軍比賽，佢一心想為法國大國腳作戰，但一直被冷落，最終今年5月轉為入籍西班牙，立即成為主力，依家佢睇住法國出局，西班牙晉身8強，證明自己選擇正確。

拿樸迪嘅祖父母係西班牙人，佢亦喺西甲球隊畢爾包受訓，但一直渴望代表出生地法國，試過為法國U17至U21青軍年比賽，但卻苦無機會為法國大國腳披甲，錯過參加2016年歐國盃及2018年世界盃。

27歲嘅拿樸迪為咗參加今屆歐國盃，下定決心代表西班牙，並獲得主帥安歷基重用，佢喺今屆歐國盃4場比賽都踢足全場，並喺分組賽對斯洛伐克，攻入1球，完美取代沙治奧拉莫斯以往嘅角色。

原本如果法國淘汰瑞士，拿樸迪就可以喺8強倒戈鬥祖國，可惜依家冇機會報仇。不過，西班牙已打入8強，仲有機會爭標，反而法國16強止步，如果西班牙最終奪冠，拿樸迪就真係乜仇都報晒，令法國主帥迪甘斯無地置容。