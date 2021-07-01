港超聯　盧比度「坐正」　着手下季組軍大計

港超聯球隊東方龍獅周四(1日)透過Facebook專頁，宣布署理主教練盧比度（Roberto Losada 'Chino'）正式委任為球隊來季主教練，並開始與球隊管理團隊為來季征途作準備。

「Chino」於去年10月以助教身份加盟東方龍獅，過去一季隨球隊取得聯賽亞軍，並一起捧起「菁英盃」冠軍。 自李志堅5月底正式卸任球會主教練職務後，「Chino」就擔起東方龍獅暫代主教練一職，帶領球隊出戰「亞協盃」分組，取得2勝1負戰績，現時正與球隊於酒店進行隔離。

現年44歲的「Chino」，球員時代出道於奧維多，其後曾效力馬略卡、華拉度列及拉斯彭馬斯等球會，征戰包括西甲在内的各級西班牙聯賽，實戰經驗豐富。2010年這位西班牙人來港加盟傑志，隨即帶領「藍鳥」贏得闊別47年的本地頂級聯賽冠軍，更於同季當選「香港足球先生」。「Chino」退役後，於傑志開始教練生涯，更成功考取歐洲足協專業教練牌照，其後成為球隊助教，並曾於傑志足球學校擔任技術總監。

東方龍獅上月至今已有10名球員離隊，陣容變動極大，相信「Chino」首要任務就是重新為球隊補充新血。球會表示新賽季安排詳請將會容後公布，據悉東方正在物色外援和本地小將人選。