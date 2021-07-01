向籽嬴膺MVP　向師傅：阿女打得好落力

中國香港綜合搏擊運動總會（MCSF）主辦、帝鋒金融集團贊助，「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」，周四（1日）在九龍灣德藝會掀起連場激戰，其中「下半場」更出現兩場以技術性擊倒（TKO）的比賽結果，觀眾們的視線沒有一刻移離擂台，嘴巴亦不停地為台上拳手歡呼，比賽相當精彩。

先登場的女子業餘西洋拳比賽，由榮拳館的向籽嬴挑戰RCT Boxing的霍漪綾（Clara），向籽嬴先直拳試探，霍漪綾則穩守突擊，看準時機反擊出拳，打中籽嬴腹部。第二回合籽嬴主動向前壓迫，將Clara逼到繩邊，並拳拳向頭部進攻，但Clara意志堅定，繼續比賽並轉守為攻，迫使籽嬴靠邊。第三回合籽嬴側移勾拳，再用一次左右連環直拳結束比賽。

首度參加西洋拳賽事的籽嬴，笑指自己低估了西洋拳的難度：「當知道打西洋拳比賽，我很興奮，想着花些少時間就應該就可以掌握好，怎料到愈是臨近比賽，愈看得多西洋拳賽事的片段，我就愈緊張。平時在體院練習一節三小時左右，但西洋拳因不可用腳，上身的力量就更重要，周一至周五放學後，我便一支箭衝到拳館，一練便果六個小時。」籽嬴透露她甚至每晚都發噩夢，而夢裏所想的畫面，就是一次又一次被人痛擊：「在夢裏被打了一身後，我就醒了，很痛很痛！」

隨着她擊敗霍漪綾收穫獎盃，她更憑出色閃避及凌厲步法榮獲「全場卓越大獎」，連她的父親「拳王」向柏榮亦大讚她打得非常落力，不過這名初中生最關注的倒是賽後的節目：「終於完了比賽，有覺好瞓，我要食番餐勁！」

另一場焦點賽事落在男子少年組的比賽，由同屬香港武術聯會的林晉隆和梁宇航上演「同館內訌」。較高大的梁宇航多次快腳進攻，腿功紮實、勁度十足，他利用身形優勢遠距離試探和攻擊，較矮小的林晉隆即收窄二人距離採取主動，嘗試使出個人必殺技「倒頭摔」但未竟全功。第二回合，林晉隆再次嘗試背摔，但梁宇航因在繩邊而未能成功。第三回合林晉隆趁梁宇航一次搶攻時反擊踢中頭，隨即再左勾拳主動出擊，拳拳到肉，林晉隆終以3比0勝出。

林晉隆表示自己雖然贏了比賽，但自評表現只值50分：「有好多攻勢都打不出來，想試遠距離又做不到，我們太常一齊訓練，當我做個小動作，對手就似知道我下一步會怎樣做，自己心理調整亦未如理想，打不出應有水準，最多是僅僅合格。」他指目前正積極備戰參加9月中的全國運動會，所以每一場比賽都非常重要：「現時還未公布參賽人選，連出賽名額也都是待定，所以餘下的比賽和練習都要全力以赴，咬緊牙關堅持下去。」他的競爭對手除了梁宇航以外，還有名將之後的向籽羲。

男子組另一場激戰，由綽號「戰鬥機」的李俊亨（Henry），對麗池代表、正職為游泳教練的陳柏灝的專業組比賽。Henry在第一回合便已兩次成功背𨄮得分，第二回合他繼續主動搶攻，多次用轉身攻擊，讓對手措手不及。頭兩回合表現佔下風的陳柏灝在第三回合大反撲，數度將Henry逼到繩邊後埋身肉搏，用膝頭攻擊對手下腹，並左右搥打得手，Henry亦不甘示弱出拳攻擊得分，最終他同以3比0的比分擊敗對手，收穫獎項。

本場比賽為「Energy Fight 2021」的第二回比賽，而下回比賽將在10月14日舉行。

場次 場合 對戰 賽例

M1 男子少年組37.5KG 【勝】古天浩（香港武術聯會） vs 林學遵（Rising Star） 散打 2分鐘x3回合

M2 女子業餘組57KG 【TKO】庄𣇈倩（Nana Gym） vs 李嘉儀（個人） Kick Boxing 2分鐘x3回合 1回合EXTRA

M3 男子業餘組70KG 【勝】林作（榮拳館） vs 蕭戩臨（DEF） 西洋拳 2分鐘x3回合 1回合EXTRA

M4 女子業餘組53KG 【勝】向籽嬴 （榮拳館） vs 霍漪綾 （RCT Boxing） 西洋拳 2分鐘x3回合 1回合EXTRA

M5 男子少年組53KG 李承哲 （榮拳館） vs 【勝】戴洛銘（香港武術聯會） Shoot Boxing 2分鐘x3回合

M6 男子少年組60KG 【勝】林晉隆 （香港武術聯會） vs 梁宇航（香港武術聯會） 散打 2分鐘x3回合

M7 男子業餘組70KG 李正麒（個人） vs 【勝】蘇惠宗（個人） 西洋拳 2分鐘x3回合 1回合EXTRA

M8 男子專業組64KG 【勝】李俊亨 （榮拳館） vs 陳柏灝 （麗池） Shoot Boxing 3分鐘x3回合 無限EXTRA

M9 男子星級賽75KG 【TKO】張溢霖 （香港武術聯會） vs 梁裕恆（個人） 散打 2分鐘x3回合 1回合EXTR