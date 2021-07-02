曼聯重金收購2連擊！華拉尼加盟好事近

英超勁旅曼聯近日連環出招，周四(1日)落實8,500萬歐元簽入英格蘭翼鋒查頓辛祖後，據《ESPN》同西班牙媒體爆料，「紅魔鬼」同皇家馬德里亦就法國中堅華拉尼轉會展開談判，「折扣價」5,000萬歐元轉會費好大機會達成，由於法國喺歐國盃已經出局，轉會可望喺短期內完成。

曼聯完成收購查頓辛祖後，中堅位置亦係今夏急需增兵嘅地方，法國中堅華拉尼就係領隊蘇斯克查嘅頭號目標。《ESPN》報道指曼聯同皇家馬德里嘅斟介已經去到最後階段，由於呢位28歲中堅同皇馬嘅合約只剩1年，所以轉會費亦大幅縮水，皇馬原本叫價7,000萬歐元，但依家只要5,000萬歐元就可以成事，《ESPN》更指交易已「非常接近」完成。

西班牙《馬卡報》亦指出，皇馬新帥安察洛堤有意重建防線，免簽阿拉巴頂替沙治奧拉莫斯後，另一目標係效力維拉利爾嘅西班牙中堅柏奧托利斯，佢嘅合約內有6,000萬歐元買斷條款，皇馬成功賣華拉尼去曼聯後，就會拎呢筆資金去簽呢位24歲西班牙中堅。