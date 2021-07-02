4強戲碼落實　中國男籃近37年首無緣奧運

2020年FIBA奧運籃球資格落選賽第三日賽事周四（1日）繼續開打，中國以80比105不敵希臘後，正式宣布被淘汰出局，自1984年洛杉磯奧運會後，近37年來首次無法躋身奧運分組賽。另外各分區４強戲碼亦落實，當中不乏焦點賽事，包括德國對克羅地亞等，而一眾出線大熱塞爾維亞、斯洛文尼亞及加拿大等4強對手實力較弱，預料可殺入決賽。

由於易建聯、王哲林、郭艾倫等主力皆因傷避戰，中國男籃今次實力明顯削弱。分組賽首戰先以79比109大敗予東道主加拿大，第2場即使面對缺少「字母哥」的希臘，半場已經落後32比52，雖然胡明軒射入全隊最高16分，加上前火箭中鋒周琦取得「雙雙」15分、10籃板，但球隊全場2分命中率不足4成下，最終仍以80比105，25分之差再次落敗，2連敗下小組排包尾出局，無緣晉身東京奧運，亦是自1984年洛杉磯奧運會後，近37年首次無法躋身奧運分組賽。

另外經過接連3日賽事後，分區4強亦正式落實，較為矚目的賽事則有德國對克羅地亞，以及希臘對土耳其等，2隊各自坐擁不少現役及前NBA球星，包括效力騎士小前鋒奧士文（Cedi Osman）、爵士3分射手波丹奴域(Bojan Bogdanovic）等。至於出線大熱塞爾維亞、加拿大及斯洛文尼亞，分別在分區4強中遇上波多黎各、捷克及委內瑞拉，料可輕鬆殺入決賽。

各分區4強形勢：

立陶宛賽區

立陶宛對波蘭、斯洛文尼亞對委內瑞拉

加拿大賽區

希臘對土耳其、加拿大對捷克

塞爾維亞賽區

塞爾維亞對波多黎各、意大利對多明尼加共和國

克羅地亞賽區

巴西對墨西哥、德國對克羅地亞

第三日賽果如下：

立陶宛賽區

A組：韓國 57：96 立陶宛

B組：斯洛文尼亞 112：77 波蘭

加拿大賽區

A組：中國 80：105 希臘

塞爾維亞賽區

B組：意大利 90：83 波多黎各

克羅地亞賽區

A組：俄羅斯 67：69 德國

B組：克羅地亞 75：70 突尼西亞

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