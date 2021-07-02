貝鈞奇拍心口：港超繼續搞！但隊數就.....

足總董事局周五（2日）召開會議，4名新董事王紹基、黃俊雄、胡偉民和陳曉峰履新後首次參與。會後足總主席貝鈞奇承諾來季會繼續舉辦港超聯，但對隊數能否維持8隊不感樂觀，又指足總認為「大灣區聯賽」是出路之一，但暫時未有計劃。

港超聯球隊愉園周四（1日）宣布退出，加上部分球隊組軍動向未明，下季港超聯隊數堪憂。足總周五（2日）召開董事局會議，4名新董事王紹基、黃俊雄、胡偉民、陳曉峰，以及連任的曾王琬琪均有參與，其中足總會長霍震霆亦有出席。

首次會議僅歷時約1小時，會後主席貝鈞奇回答傳媒提問時指，董事會在本月15日的例會詳細探討來季港超聯籌辦方案，在了解到愉園退出後，而且未曾得悉有甲組球會有意升超，來季港超恐怕只剩7隊，甚至更少。他稱足總作為組織賽事機構，不適宜幫助球會解決財政問題。

貝主席鼓勵新任董事要集思廣益尋找解決辦法，但指目前球圈欠缺團結：「球圈冇一致同宏觀目標，睇到依家香港好多公司都係國內資金支撐。整體發展趨勢下，香港球圈亦都一樣，喺本地尋找新投資者好困難，需要從好多渠道吸引其他資金。」被問到新任管理層是否有意籌辦「大灣區聯賽」時，貝不諱言這是出路之一，但足總並未正式展開研究，同時這個想法暫時亦屬「一廂情願」：「你願意搞其他城市係咪同意？要等疫情緩和同通關後，先可以多番啲溝通。」

外界近日有憂慮港超聯來季將不再舉辦的聲音，貝鈞奇在此斬釘截鐵地保證「一定會繼續搞」，笑言足總「未衰到咁嘅程度」，並已收到6間球會正進行組軍的消息，但賽制上難免需要改動，方案包括有意復辦「高級組銀牌」，以及舉行3循環聯賽等。

另外，上月尾與香港足總完約的前香港隊主教練麥柏倫，完成3場港隊世盃外賽事後已赴俄羅斯，現為歐洲足協擔任技術觀察員。貝鈞奇謂新任董事局下次會議會討論港隊主帥事宜，並指該名芬蘭教頭如有意續任需重新申請職位，但董事局不會對他有優先考慮。貝強調，續約與否有很多考慮因素，包括提出撥款的政府仍會有所限制：「因為一簽就2年，如果覺得佢作用唔係好大，政府亦會有意見，所以唔可以貿貿然同佢簽，我哋都有少少被動。」