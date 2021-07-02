美洲盃8強！巴西鬥智利免費台直播

美洲盃8強焦點戰，東道主巴西主場迎戰智利。雖然巴西上仗和波與收起主力有關，但面對偏重防守嘅智利，亦唔易應付，何況近年碰頭旺開半場和，值得再追。（香港開電視77台、有線661及601台周六早上8時直播）

衞冕嘅巴西喺B組頭3輪分組賽贏晒後，上輪分組賽特登收起尼馬、加比爾捷西斯、堤亞高施華等主力，為淘汰賽留力，最終畀厄瓜多爾逼和1比1，雖然無損其B組首名出線資格，但10連勝斷纜打窒道氣。值得留意係狀態大勇嘅王牌尼馬，原來之前4次有份上陣對智利都食白果，上次交手入波已係2013年嘅事，似乎每逢對親智利，佢腳風都唔多順。

近4交手半場全和

智利今屆4仗A組分組賽，只得1勝2和1負入3球，僅以第4名晉級，由於王牌阿歷斯山齊士因傷於今屆未曾披甲，就算趕及復出亦狀態成疑，因此球隊踢法偏重防守，連同之前世盃外在內，近6仗全開2球或以下，踏入淘汰賽隨時更加保守。翻查紀錄，雙方近4次碰頭，巴西喺法定時間只得2勝1和1負，全開半場和，其中3仗半場波膽為0:0，可見大家初段都唔敢亂攻，半場和博得過。

直播表

周六凌晨零時 歐國盃 瑞士 Vs 西班牙

Now 618、616

周六3:00am 歐國盃 比利時 Vs 意大利

Now 618、616

周六5:00am 美洲盃 秘魯 Vs 巴拉圭

有線661、601台

周六8:00am 美洲盃 巴西 Vs 智利

香港開電視77台、有線661、601台