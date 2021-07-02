16強展現瘋狂火力　瑞士西班牙再爆大戰

歐國盃8強頭場大戰，瑞士同西班牙喺俄羅斯聖彼得堡爭奪準決賽席位。瑞士16強爆冷淘汰法國後，全隊士氣大振，事實上佢哋踢法機動兼具侵略性，硬淨之餘亦唔怕同強手鬥攻，近7場有6次開3球或以上；「狂牛」西班牙愈踢愈上力，近兩場合共轟入10球，重現霸氣，預料今場入球騷走唔甩，一於捧中位數2.5球大盤。（Now 618及616周六凌晨零時直播）

瑞士及西班牙均於16強同對手大踢開放足球，瑞士喺落後1比3劣勢下，法定時間追和法國3比3，更於互射12碼階段淘汰「高盧雄雞」，自1938年世盃以來，首次於大賽決賽周淘汰賽階段晉級。西班牙則喺先落後1球下狂攻克羅地亞，一度領先3比1，雖然法定時間被「格仔兵團」追至3比3，但加時一鼓作氣下，「狂牛」贏5比3殺入8強。

柏高域激發球員戰力

瑞士能夠淘汰熱門法國，球員打不死精神當然值得敬重，但最重要係球隊機動性嘅踢法，瑞士球員唔少由青年軍開始合作，默契特別好，雖然陣中球星唔係超大牌，但領隊柏高域嘅戰術將佢哋戰力激發出嚟，故此即使今仗中場格列沙加因累積黃牌停賽，整體實力唔會有太大影響。佢哋近7場有6次開3球或以上，相信球隊會繼續發揮呢個優點，同西班牙周旋。

艾華路莫拉達及時回勇

「狂牛兵團」決賽周開局一般，連和瑞典及波蘭後出線現危機，自然遭受抨擊，球隊經調整後成功重回正軌，先於分組賽最後一場大炒斯洛伐克5比0晉級，16強喺先落後1球下，加時以5比3淘汰克羅地亞，連續兩仗上演入球騷。前鋒艾華路莫拉達及時回勇，絕對係西班牙領隊安歷基喜訊，另外沙拉比亞及費倫托利斯等進攻球員亦有出色表現，只要中前場發揮正常，西班牙爭取入球唔係難事。嚟到8強已經冇弱旅，既然主客和難玩，今場轉吼2.5球入球大更佳。