拉莫斯將同PSG簽約2年　未加盟先引發內訌

沙治奧拉莫斯早前同皇家馬德里約滿之後，決定唔再續約，未來去向自然成為焦點。近日法媒RMC爆料指呢名西班牙中堅，已經同意加盟法甲豪門巴黎聖日耳門並簽約兩年，完成體檢後就會正式官宣。

一直係皇馬隊長嘅拉莫斯本身都諗住繼續留隊，但佢唔滿意球隊淨係肯開出1年合約，最終合約到期後，呢名效力咗16年嘅功臣焗住走人。拉莫斯之前表明唔會去西維爾同巴塞隆拿兩間西甲球會，甚至有傳聞佢拒絕過一支薪金更高嘅英超球會，睇嚟法國好大機會成為呢名西班牙球星首次外流嘅目的地。

據報拉莫斯哥哥兼經理人周四（1日)早上經已現身巴黎，相信呢單轉會等拉莫斯完成體檢後，好快就會正式官宣。35歲嘅沙治奧拉莫斯上季受傷患困擾下，各項賽事只係上陣21場，射入4球兼交出1次助攻。

不過，PSG簽入沙治奧拉莫斯，卻引起現有球員不滿，法國媒體《巴黎人》指中堅派斯奴甘佩比最唔想拉莫斯加盟PSG，因為驚被對方搶走正選位置。

仲有其他PSG球員對於會方簽入拉莫斯，感到困惑，因為佢哋以為球隊上年放走36歲中堅堤亞高施華，係為咗令防線年輕化，但依家卻簽入35歲嘅拉莫斯，根本係原地踏步，甚至係多此一舉。

加上性格剛烈嘅沙治奧拉莫斯本身做慣大佬，成為PSG一員之後，隨時會同尼馬等球星爆發「奪權」之爭。