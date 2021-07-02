比利時中場雙星受傷　意大利機會來了

歐國盃8強重頭大戰有比利時對意大利，今場喺中立場德國慕尼黑舉行。比利時上場淘汰上屆冠軍葡萄牙，但亦付出沉重代價，兩位進攻主將奇雲迪布尼、夏薩特同告受傷，今場上陣成疑，實力受削。至於意大利整體人腳實力平均，加上近4次對比利時取得3勝1負，今場意大利讓平半，上盤值博。（Now 618及616周六凌晨3時直播）

迪布尼夏薩特或缺陣

兩隊晉級軌迹極之相似，同樣喺分組賽3戰全勝出線，上場16強賽事都係幾經艱辛險勝晉級；但相比之下，比利時遭受嘅打擊比較大，因為上場對住硬淨嘅葡萄牙，兩位助攻能手奇雲迪布尼、夏薩特均告傷出，特別係奇雲迪布尼一向係「歐洲紅魔」嘅中場大腦，屬於勝負關鍵人物，最佳例子莫過於比利時喺分組賽對丹麥，落後之下全靠佢後備上陣，射入1球並交出1次助攻，比利時先至得以反勝。

若然奇雲迪布尼缺陣今場大戰，勢必嚴重削弱「歐洲紅魔」組織攻勢嘅能力，即使佢勉強帶傷頂硬上，恐怕亦難以發揮出正常水準，前鋒盧卡古若然少咗隊友輸送，想入波肯定冇咁易，今場受讓都靠唔住。

意大利上場16強大戰，最終踢到加時先至擊敗「奇兵」奧地利，贏得比較驚險，主要原因係領隊文仙尼排錯陣，以為奧地利「好易食」，因此派出剛傷愈不久嘅中場馬高華拉堤擔任正選，畀機會佢寓賽於操，順便收起狀態大勇嘅文路爾盧卡迪利，希望佢多啲休息，點知呢個決定導致「藍衫軍」陷入劣勢。文仙尼見勢色唔對，結果都要作出調整，換入文路爾盧卡迪利之後，意大利重新搶回中場優勢，相信文仙尼吸取教訓之後，唔會重複犯錯。

小基艾沙擔正增加活力

「藍衫軍」防線由門將基安盧基當拿隆馬把守最後一關，依然相當穩健，上場後備入替嘅年輕鋒將費達歷高基艾沙表現出色，今場有望獲得正選，相信可以提升意大利嘅活力。睇埋往績，「藍衫軍」曾於上屆歐國盃以2比0擊敗比利時，加上以佢哋近31場不敗強勢，有力再挫對手，讓球盤意大利小讓平半，上盤值得捧場。