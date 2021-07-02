港羽征奧　伍家朗：入8強係最低要求

東京奧運踏入倒數階段，香港羽毛球隊周五（2日）在體院會見傳媒，分享備戰情況。第2度征奧、被列為男單8號種子的伍家朗，期望趁著27歲黃金年齡爭取成績：「打進8強是最低要求。」

東奧羽毛球項目於7月24日展開，港隊一共獲得3張入場券，包括男單的伍家朗、女單的張雁宜，及混雙組合鄧俊文／謝影雪。其中，27歲的伍家朗將繼里奧後，再度踏足五環舞台，他坦言心態有別：「上屆初出茅廬，只覺得很興奮、期待，完全沒壓力，每打一場都是賺到了，但今屆不同。我不知還有沒有機會參加下屆奧運，就算參加，也已30歲，並非黃金年齡，所以想趁現在爭取成績。」

家朗被列為男單8號種子，意味著比賽初期不會碰到高順位的對手，他亦把目標放在8強：「每場都要小心應付，打好小組賽、16強、8強，再想之後的事，目前還未想到獎牌。」

家朗自2019年起跟隨前國手杜鵬宇訓練，他表示各方面皆有進步：「他會分享林丹、諶龍等高手如何備戰，也會照顧我的生活細節，令我發揮更穩定。」距離東奧還有3個星期，他透露球隊已完成大運動量訓練，會針對對手，進行最後戰術調整。

29歲的謝影雪則是第3度征奧。前兩屆均參加女雙、今屆轉戰混雙的她，雖然感覺新鮮，卻頗有壓力：「我年紀大了，又有傷患纏身，這可能是最後一屆奧運，想爭取成績。」她續指東奧延期一年，給其時間養傷，拍檔鄧俊文也愈見成熟，是最準備充分的一屆賽事。至於28歲的張雁宜，在錯過里奧後，捲土重來，總算登上奧運列車。她形容百感交集，會用平常心作賽，以小組賽出線為首要目標。

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