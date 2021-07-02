亞冠盃　為出線不容有失　傑志再襲FC廣州

隨着上仗1球輕取FC廣州，傑志目前在「亞冠盃」J組與榜首大阪櫻花的差距收窄至1分。為爭取出線，今晚再對以年輕球員掛帥的廣州隊絕對不容有失，香港球迷一定要坐定定撐香港球隊！（Now 633周六晚10時直播）

傑志在今屆「亞冠盃」暫得2勝1負不俗成績，為爭晉級，餘下3仗要盡量贏波。然而賽期甚密，艾里奧、基爾頓和巴爾拿等戰將3場均踢足90分鐘，總監兼總教練朱志光直言今戰會讓部分主力休息，並認為對方亦會作出輪換：「大家都攰住踢，正常情況兩邊都要換吓人，冇可能喺一個星期打幾場波。」陣容方面，左閘丹尼因黃牌夠數掛免戰牌，隊長黃洋則刑滿復出。

隊長黃洋刑滿復出

上次對壘，傑志全場奪得7成控球權，共錄得24射6中，完全佔據上風。「朱Sir」透露，大概已掌握對手的踢法，指明廣州球員體能好，但容易失去控球，球隊今場會有所部署。

4年前FC廣州在「亞冠盃」兩循環大炒東方龍獅13球，當年亦在東方陣中的鞠盈智坦言今時已不同往日：「今次廣州全部係預備隊嘅細路仔，4年前對嗰啲係亞洲頂級，實力爭好遠。」上仗「藍鳥」在主導球賽下僅小勝對手，「阿智」認為表現有進步空間，尤其埋門把握力需要提升。

FC廣州上仗對傑志完全放棄控球權，上半場更只得2成6控球率。從上仗觀察，他們的進攻可謂毫無板斧，間中僅將長波放給中鋒黃開洲，但這位19歲鋒將護波能力一般，在傑志眾將夾擊下多次丟失皮球，廣州全場唯一攻門來自中場張子立，然而僅偏離目標。另外，隊長兼防中陳泉江上場傷出，未知今仗能否復出對傑志，主力右閘陳日金更累積兩面黃牌，要「坐波監」。