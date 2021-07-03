西班牙12碼挫瑞士　率先晉級歐國盃4強

周六(3日)凌晨歐國盃8強展開，瑞士於俄羅斯中立場火併西班牙。瑞士在早段先失烏龍波其後一度追和，戰至末段10人應戰下力守至加時完場，要靠互射12碼分勝負，最終西班牙贏3比1晉級，下仗將會對比利時或意大利勝方。

西班牙繼續強陣出擊，前鋒艾華路莫拉達夥拍費倫托利斯及沙拉比亞，繼續以控傳踢法主導比賽；瑞士在隊長格列沙加停賽下，改派薩卡利亞披甲，豈料瑞士輸第1球就同佢有關，前線由雙箭頭改為施費洛域單箭頭，比列安保路退後一格在右路打側擊，但佢上半場初段傷出，打亂部署。

西班牙首個攻勢就領先，8分鐘，佐治高基開角球，佐迪艾巴禁區外接應起腳施射，薩卡利亞舉腳攔截但又閂唔晒，皮球改變方向入網，西班牙開局領先1比0，賽會計薩卡利亞擺烏龍，亦係今屆賽事第10個烏龍波。

瑞士勝在夠爛打，落後1球下力追，前場逼搶搵機會，不過冇咗沙加帶住始終爭啲，西班牙早入波反而冇咁放，踢得好小心，反而畀瑞士唔少控球時間。

下半場西班牙以丹尼爾奧莫換入沙拉比亞，但賽事緩慢進行，西班牙手執1球唔急於搶攻，瑞士亦有心無力，再過10分鐘，冇乜波踢嘅艾華路莫拉達亦被換出，由謝拉特摩蘭奴入替。

56分鐘，薩卡利亞接應角球頭槌攻門，西班牙門將烏尼西蒙冇晒反應，但係皮球之差一個波位出界，薩卡利亞未能將功贖罪。64分鐘，史堤芬蘇巴同魯賓華加斯做配合，打到入小禁區，但史堤芬蘇巴射波冇力被救出。

68分鐘，西班牙後防自己犯錯，拿樸迪同柏奧托利斯誤會，畀瑞士費奧拿攞波入禁區，再橫傳畀梳頓沙基利射成1比1。77分鐘，瑞士中場費奧拿飛剷謝拉特摩蘭奴，被罰紅牌離場，瑞士僅餘10人應戰，全軍縮後守和完場，將賽事帶入加時。

西班牙加時期間狂攻，瑞士門將恩尼森馬左飛右撲，佢哋上仗加時守和法國，再憑互射12碼晉級，今次一樣守到完場，捱到互射12碼分勝負，不過最終由西班牙獲勝。

互射12碼情況

布斯基斯X

加雲洛域○

丹尼爾奧莫○

法比安舒哈X

洛迪卡斯簡迪X

文路爾艾簡治X

謝拉特摩蘭奴○

魯賓華加斯X

奧耶沙巴爾○