意大利現冠軍相　2比1力克比利時入4強

周六(3日)凌晨歐國盃8強焦點大戰，兩支冠軍熱門比利時同意大利合演高水平賽事，意大利展現出強大防守同進攻力量，最終以2比1技術性擊倒比利時，自2012年後再入歐國盃4強。意大利喺4強將會惡鬥西班牙，爭奪決賽席位。

兩隊今場精銳盡出，比利時有奇雲迪布尼傷愈復出領軍，意大利亦有中堅基亞連尼回歸鎮守防線，高手過招戰情相當精彩。意大利13分鐘有邦路斯接應罰球近門撞入，但越位在先被VAR作廢；比利時之後反攻，奇雲迪布尼同盧卡古先後2次精彩射門，都被基安盧基當拿隆馬神勇救出。

31分鐘意大利打破僵局，馬高華拉堤前場反搶成功，尼高路巴列拿接應禁區內巧妙扭過對手，窄位抽射先開紀錄。意大利領先後乘勝追擊，44分鐘恩斯治尼中場帶波如入無人之境，推至禁區頂妙射遠柱拉開比數。比利時喺上半場補時還以顏色，謝利美杜古禁區內博到12碼，盧卡古操刀半場追成1比2。

下半場雙方繼續駁火，61分鐘奇雲迪布尼左路傳中，盧卡古近射被史賓亞蘇拿勇救空門；69分鐘輪到恩斯治尼放冷箭，又被比利時門將泰拔高圖爾斯撲出。比利時尾段群起進攻，但面對意大利穩健防線束手無策，最終意大利贏波晉級。