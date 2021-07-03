意大利自2012年歐國盃殺入決賽後，近年國際大賽成績差勁，直到文仙尼2018年上任先至重生。雖然意大利傳統上都係靠鋼鐵防線食胡，不過文仙尼就將球隊「轉型」踢進攻足球，周六(3日)2比1擊敗比利時後，意大利狂創多項入球、連勝紀錄，盡顯冠軍實力。

意大利今屆5場賽事攻入11球，係佢哋歷來單屆歐國盃最高入球數字，文仙尼執教意大利37場攻入90球，亦令佢追平沙基紀錄，成為意大利史上入球第4多嘅領隊，如果計埋平均入球率，文仙尼領導嘅意大利場均入2.43球，更只係僅僅輸畀傳奇領隊波索(2.44球)排史上第2位。

崇尚進攻嘅文仙尼，今場最後15分鐘喺領先情況下，仍然換入比洛迪、杜文尼高貝拉迪兩位攻擊球員，保持進攻力度制衡比利時；值得留意係，意大利今屆有6個球員入波，恩斯治尼、恩莫比尼、馬迪奧比辛拿同文路爾盧卡迪利都各入2球，入球分布非常廣泛。

連同歐國盃外圍賽10戰全勝(入37球)，意大利亦成為史上第1支喺歐國盃15連勝(包括加時)球隊，決賽周5連勝同樣平咗賽事連勝紀錄。領隊文仙尼賽後表示：「我哋值得贏波，球員表現非常出色，我哋本來有機會入更多波，最後10分鐘因體力問題受到唔少壓力。我哋冇定下最低目標，仲有2場比賽，睇下結局係點。」