黃金一代變黃昏一代　比利時成最悲世界第1

自2014年世界盃開始，比利時就被譽出現「黃金一代」，夏薩特、奇雲迪布尼同盧卡古等新星強勢冒起，可惜經歷埋16年歐國盃、18年世界盃同今屆歐國盃後，比利時只係得到1個世界盃季軍，其餘3屆大賽都係8強出局。「黃金一代」如今已變「黃昏一代」，多位球員都可能會同歐國盃講再見。

「黃金一代」經過4屆大賽洗禮後，依家都變晒老人家，今屆比利時陣中就有10人係30歲以上，包括對意大利嘅成條正選防線艾達韋列特(32歲)、維頓漢(34歲)同華美倫(35歲)，另外兩大核心奇雲迪布尼同夏薩特都已經30歲，就算盧卡古(28歲)同杜根夏薩特(28歲)都唔算後生球員，之後要挑戰冠軍難度更高。

連續3年世界排名第1位，成為比利時「黃金一代」最大成就，但所有球員都知道今屆歐國盃失利，意味佢哋成為最悲哀嘅「世界第1」，賽後多位球員都忍唔住流下男兒淚。比利時領隊馬天尼斯賽後拒絕談論帥位問題：「歐國盃出局感覺非常之差，呢一刻除咗呢場波之外冇嘢好講，我唔想講一啲可能會被情緒影響嘅說話。」