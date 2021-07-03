【黯然告別】梅萊食3蛋出局暗示掛拍

兩屆溫網男單冠軍英國的梅萊，時隔幾年後再踏足這項草地大滿貫，走到第三輪無奈要出局，他賽後坦言付出與回收不成比例，並暗示考慮退役！

34歲的梅萊以4比6、2比6、2比6直落三盤不敵加拿大新星沙普華洛夫，32強止步，賽後梅萊對以0比3這個成績出局相當失望：「我覺得自過去三個月付出好多，投放咗好多精力，最終都係做唔可以按照自己要嘅方式打波，我諗下值得嗎?所有訓練同你喺健身房所做嘅，除非你好鍾意訓練，要知道提升比賽水準，知道去繼續打一系列嘅比賽，依家你所做嘅嘢值得嗎?」

梅萊對自己的表現相當沮喪，並暗示要再考慮面前要走的路：「除非我同團隊都能搵到一個方式，令我喺球場保持穩定，能夠喺呢度同人競爭，否則我要探討一下自己下一步要點做；因為我真係好努力花咗好多精力，但做唔到自己想要嘅嘢，我想講唔係因為我輸咗畀沙普華洛夫，佢非常出色，但我覺得自己應該可以做得更好。」

至於世界一哥祖高域就繼續前進，他僅花兩小時16分鐘以直落三盤6比4、6比3及7比6(7)擊敗外圍賽出線者古達，生涯第13次躋身男單16強，這也是祖高域在溫網取得的第17場連勝。

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