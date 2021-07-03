阿根廷超班半場斬「瓜」

星期日早上美洲國盃家8強大戰，阿根廷將同厄瓜多爾爭入4強。由「球王」美斯帶領的阿根廷今屆表現穩守，被視為冠軍兩大熱門之一，面對實力較弱的對手往往能夠盡早打開紀錄，今場對手厄瓜多爾今屆4場不勝，實力明顯低幾班，阿根廷有力輕鬆由頭贏到尾，半場主勝抵玩。(香港開電視77台、有線661/601周日早上9:00直播)

阿根廷今屆賽事演出穩定，分組賽面對智利、烏拉圭等實力份子，亦能夠以3勝1和不敗成績首名出線，美斯交出3個入波及2次助攻，表現相當對辦，加上阿古路、拿達路馬天尼斯及艾真度高美斯等攻擊球員都有水準演出，令阿根廷往往能夠先發制人。阿根廷已經連續7場比賽先開紀錄，當中6場能夠在上半場領先，包括最近5仗全開「半場勝」，領隊史卡朗尼戰術以快打慢，球員入局亦快，成為阿根廷成績突出的主要原因。

厄瓜多爾本身實力有限，分組賽4仗只有3和1負成績，未贏過波情況下以小組第4名成績出線。厄瓜多爾防守力差勁，已經連續12場比賽有失球，今場面對阿根廷的豪華鋒線，相信連半場都難以頂住，捧阿根廷「半場勝」為明智之選。

直播表

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 對 湘南比馬

有線661、601台

周六6:00pm 日職 柏雷素爾 對 橫濱水手

有線662、602台

周日凌晨零時 歐國盃 捷克 對 丹麥

Viu TV 99、Now 618、616

周日3:00am 歐國盃 烏克蘭 對 英格蘭

Now 618、616

周日6:00am 美洲盃 烏拉圭 對 哥倫比亞

有線661、601台

周日9:00am 美洲盃 阿根廷 對 厄瓜多爾

香港開電視77台、有線661、601台