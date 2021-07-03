奇兵相遇！捷克鬥丹麥細均力敵

今晚歐國盃8強頭場，捷克喺阿塞拜疆中立場火併丹麥。捷克憑整體配合及機動踢法打出一片天，丹麥今屆經歷「生死巨變」，萬眾一心力求再譜寫童話。8強階段雙方都會作周詳部署，唔會亂攻，加上捷克近9仗歐國盃賽事8次開2球或以下，捧2.5球入球細屬明智之舉。

（ViuTV 99、Now 618及616周日凌晨零時直播）

捷克喺歐國盃歷史上成績唔曳，曾於1960年首屆賽事奪得季軍、1976年更擊敗前西德成功封王，1996年及2004年亦分別獲得亞軍及4強。佢哋今屆喺冇乜大球星壓陣下，踢出燒鵝味道，16強以2比0淘汰爭標球隊荷蘭夠晒說服力，利華古遜前鋒柏德列舒希克累積攻入4球，只係差C朗拿度1球，仲有機會問鼎金靴獎。

丹麥絕處逢生添信心

不過捷克要撕破丹麥防線非易事，呢支北歐奇兵1992年以候補身份參賽並神奇奪冠，被形容為「丹麥童話」，今屆中場靈魂基斯甸艾歷臣首仗對芬蘭突然昏迷，幸好及時獲救逃出鬼門關，球隊分組賽兩連敗後，最後一仗同艾歷臣一樣絕處逢生，大破俄羅斯出線，並挾強勢16強再大炒威爾斯，現時丹麥上下一心為艾歷臣而戰，恍如獲神奇力量加持，力求再寫童話。

捷克及丹麥同屬今屆歐國盃奇兵，而且實力相近，今仗勝負難料。丹麥連續兩仗大勝只因對手末段崩潰，未能作準，反觀捷克近9場歐國盃8次開2球或以下，加上8強一場過決勝負，兩隊會相當謹慎，捧2.5球細盤啱數。