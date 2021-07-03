哈神開齋愈贏愈有　三獅發惡噬烏克蘭

周日凌晨歐國盃8強尾場好戲，烏克蘭喺意大利羅馬中立場火併大熱門英格蘭。烏克蘭啱啱同瑞典激戰完120分鐘，未必回得切氣；「三獅兵團」今屆仍然保持清白之身，隊長哈利卡尼更成功開齋，挾近10仗9勝之勢，可望贏波殺入4強，讓1/1.5球擺明有信心，照捧上盤。（Now 618及616周日凌晨3時直播）

烏克蘭今次係歷來第二次躋身國際大賽8強，不過要留意，佢哋今屆4場歐國盃曾兩度敗陣，並且場場都有失波，防守唔算穩陣。烏克蘭上仗16強對住瑞典，法定時間打和1比1，加時階段瑞典更有馬古斯丹尼爾臣領紅牌被逐，以眾凌寡之下，烏克蘭由杜夫比克末段絕殺險勝2比1，略帶幸運成分，而且激戰120分鐘，球員消耗極大，體力上明顯輸蝕。

馬古尼復出防線更穩陣

英格蘭今屆歐國盃表現穩定，4戰取得3勝1和，兼且未有失波，包括16強憑史達寧及哈利卡尼各建一功，以2比0擊敗死敵德國，士氣大振，後備入場嘅基亞利殊做奇兵交出助攻，協助「哈神」取得今屆首個士哥，信心返晒嚟。

事實上「三獅兵團」狀態一流，連同世盃外在內，近10仗取得9勝1和，其中9仗更加冇失球，特別係中堅哈利馬古尼復出後，防線更穩如泰山，相信可輕取實力次一皮嘅烏克蘭，上盤值得捧場。