8強紮住頂硬上　迪布尼：落到場已係奇迹

比利時歐國盃8強戰最終以1比2不敵意大利，賽前聲稱有傷在身的主力奇雲迪布尼，最終以正選身分由頭搏到落比賽最後一分鐘，可惜冇辦法幫助「歐洲紅魔」扭轉乾坤，賽後呢位曼城中場承認，自己係要紮住先可以落場，明顯冇辦法發揮自己最佳水平。

奇雲迪布尼早前喺對葡萄牙嘅16強對決，因為腳踝傷患，比賽途中被逼退下火線，賽前唔少人都認為呢場8強戰唔洗預佢，最終有得出番嚟踢，已經可以話係奇蹟，賽後呢位曼城中場都不忘感謝一班比利時軍醫嘅努力，並表示無論如何，都好想喺對意大利呢場大戰定硬上：「我覺得今日上陣為國家隊出戰，係我嘅責任，好可惜我冇辦法進一步幫到隊波。」

比利時今屆歐國盃飽受球員傷患困擾，除咗奇雲迪布尼之外， 另一進攻核心人物夏薩特，喺面對意大利呢場波都因傷倦勤，結果要8強止步，奇雲迪布尼承認今屆「歐洲紅魔」係差啲運氣：「今屆賽事對我哋嚟講係好困難，好多人都傷咗唔踢得，但我哋都堅持到最後。意大利上半場係踢得好過我哋，但下半場比利時製造咗更多機會，最終輸咗畀對強敵。」

作為曼城及比利時的核心主力，奇雲迪布尼近年來要應付不少比賽，他認為自己嘅傷患情況亦因此更頻繁，雖然如此，這位中場仍表示會繼續盡力交出好表現。