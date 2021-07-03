亞冠盃　丹恩奴域又入波　傑志雙殺廣州！

為爭逐出線席位，傑志周六（3日）在「亞冠盃」J組對陣FC廣州不容有失。在部分主力先列後備之下，「藍鳥」今場踢得頗為吃力，但仍然憑丹恩奴域下半場射入極刑，再次以1比0擊敗FC廣州，兩循環雙殺對手。傑志目前取得9分，以1分之差落後榜首的大阪櫻花，仍然有機會以最佳第2名爭出線。

上輪傑志憑丹恩奴域的12碼，以1比0小勝FC廣州，今仗賈其餘勇，續派出該名黑山射手與艾力士、安永佳合組3箭頭，並收起巴爾拿、基爾頓等早前踢足3場的球員，以何振廷、顏卓彬和刑滿復出的黃洋坐鎮中場。

傑志初段如所料般掌控戰局，今屆在亞冠首次擔正的艾力士，8分鐘邊路突破後傳中，丹恩奴域熨射「撻Cue」，被廣州門將張健智沒收。18分鐘安永佳回傳，何振廷小禁區頂起腳被守衞擋出底線。

今場「藍鳥」派出很多非常規主力球員，FC廣州比起上次交手搶回不少形勢，20分鐘前鋒黃開洲接應王天擎傳中，把握艾里奧漏頂攻門僅僅高出。這名19歲前鋒其後更獨闖傑志防線起腳，但亦告偏離目標。

傑志的進攻主要偏重左路，但左閘陳晉一則表現得稍為緊張，多次傳中球都被廣州後防成功瓦解，雙方半場打成平手。

換邊後傑志收起顏卓彬，換入中場悍將巴爾拿，這名前西甲兵50分鐘接應陳晉一傳中一控一射，被守衞捨身剷走。4分鐘後丹恩奴域落底傳中造就隊友，但艾力士撞射竟然斜出，傑志錯失黃金機會。

「藍鳥」為求奪3分及後調入基爾頓搶攻，這次調動迅速奏效。基爾頓開出罰球，艾力士勁射，皮球被張子立用手攔下，球證判罰12碼，丹恩奴域繼上仗後再次以極刑射破張健智的十指關，傑志於70分鐘終於打破悶局。

領先下傑志未有放緩節奏，72分鐘艾力士單人匹馬闖關再度攻門，被張健智撲出底線。末段羅梓駿、鄭展龍相繼換入穩定戰局，傑志成功保持1球領先優勢至完場，再次以1比0擊敗對手，兩循環雙殺FC廣州。取得3分後，傑志現有9分，僅落後J組首名大阪櫻花1分。