亞冠盃　一人孭起傑志　丹恩更想球隊進步

傑志周六（3日）在「亞冠盃」J組，以1球擊敗以青年軍應戰的FC廣州，射入12碼為球隊奠勝的丹恩奴域，亦成為「亞冠盃」史上首位入球數達40球大關的球員，但比起這個了不起的個人紀錄，這位39歲黑山射手賽後明顯對球隊的表現更關心。

今屆「亞冠盃」傑志至今完場4場賽事，丹恩奴域每場都能夠取得入球，而且可算是球球關鍵，同時間，「亞冠盃」的各項入球紀錄，亦被這位黑山前鋒一次又一次刷新：「我對自己嘅表現同狀態尚算滿意，但我想將自己先擺埋一邊；冇錯，我就係嚟破紀錄，但由始至終，我更加想幫球隊變得更好，無論係球隊嘅心態或場上嘅個性，大家都需要更強嘅心理質素，對自己要更有自信，去顯示出必勝嘅決心，呢啲係我想傳達畀大家嘅信息。」賽後語重心長的丹恩，用嚴肅的口吻講到。

面對接踵而來的大戰，傑志今場進行輪換，派出多位非常規正選和年輕球員應戰，但今場丹恩奴域獲得的支援並不多，他亦多次需要墮後肩負起組織攻勢的責任，賽後他明言球隊表現應該更好：「我知教練想畀機會佢哋，大家都對佢哋充滿信心，但我深信之後需要開多次會，認真傾傾大家嘅表現，因為係唔可以接受；FC廣州班後生仔好盡力，但事實上我哋級數係好過人哋，今日我哋點解贏到波，到呢一刻我都唔清楚。」

丹恩奴域提到在「亞冠盃」舞台上，任何一位獲得上陣的球員，都應該傾盡全力。他形容下仗面對FC泰港，會是傑志今屆面對的最重要一戰，希望能藉檢討今場表現，好好預備下場硬仗。