童話延續！丹麥淘汰捷克殺入歐國盃4強

周日(4日)凌晨歐國盃8強，丹麥憑中場湯馬士迪蘭尼及射手多爾貝治嘅入波，以2比1淘汰捷克，自1992年「童話式」奪冠後，再度殺入歐國盃4強，將會面對烏克蘭或英格蘭的勝方爭入決賽。

兩支今屆表現驚喜嘅球隊，一開波就展開對攻，更喺5分鐘已經出現入波。丹麥進攻右路開出角球，原本人盯人嘅捷克後防，突然走甩咗湯馬士迪蘭尼，畀佢喺12碼點頂入，丹麥領先1比0。

幾分鐘後丹麥差啲拉開紀錄，前鋒丹斯加特接應40碼長傳殺入禁區，快腳將皮球挑過門將華斯歷克，幸被回防嘅捷克球員解圍。漸漸入局嘅捷克上半場中段攞番啲攻勢，21分鐘丹麥門將卡斯柏舒米高差啲闖禍，佢開出龍門球，但直接交咗落捷克中場馬索普斯腳下，馬索普斯交直線畀湯馬士賀利斯禁區內起腳，但角度太窄，被卡斯柏舒米高救出。

捷克狂攻期間，丹麥作出零星反擊，但效率其高，多次造成威脅，更於42分鐘增添入球。米希利於進攻左路近底線，利用右腳腳趾尾拉西出波，皮球繞過晒所有捷克後衞，畀伏兵城下嘅多爾貝治射成2比0領先上半場。

下半場捷克作出調動，換入卡文斯克及積及贊圖加強攻力，甫開賽捷克已經接二連三喺禁內區外勁射，更於49分鐘追番1粒，柏德列舒希克接應華迪美高法爾傳中射入，係呢名利華古遜射手今屆第5球，捷克追成1比2。

丹麥其後換入尤素夫保臣，呢名RB萊比錫前鋒68分鐘喺中場攞到波，長驅直進喺禁區邊遠射，但射門畀捷克門將沒收。77分鐘尤素夫保臣禁區外勁射，又畀華斯歷克撲出底線。81分鐘丹麥一個撞牆打散捷克後防，但米希利入禁區未能把握黃金機會擴大比數，幸丹麥比賽尾段頂住捷克攻勢，最終保住2比1戰果，「童話式」殺入歐國盃4強。