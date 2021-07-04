英格蘭狂勝烏克蘭　打入歐國盃4強

周日(4日)凌晨歐國盃8強大戰，英格蘭2位「哈利」做主角，哈利卡尼梅開二度、哈利馬古尼、佐敦軒達臣各入1球，以4比0大勝烏克蘭，打入4強。由於4強同決賽都喺倫敦舉行，意味英格蘭將有主場之利，大大提升奪冠機會。

今場比賽喺意大利羅馬舉行，開波4分鐘，英格蘭就打開紀錄，史達寧直傳，哈利卡尼入楔近門射入，呢位熱刺前鋒連續2場取得入球。史達寧喺左路表現活躍，佢之後左路傳中，被對手解圍後，迪格蘭賴斯第一時間勁射，僅被烏克蘭門將保舒贊撲出。

烏克蘭亦有耶梅卓克、沙柏蘭高勁射，但無功而遠，呢支東歐球隊屋漏偏逢連夜雨，上半場36分鐘仲有中堅基里夫索夫傷出。

換邊後唔夠1分鐘，勞基梳爾左路開出罰球，由曼聯隊友哈利馬古尼頂入，為英格蘭領先至2比0。僅過3分鐘，勞基梳爾又有助攻，佢左路底線傳中，哈利卡尼頂入成3比0。

英格蘭得勢不饒人，62分鐘哈利卡尼禁區邊凌空抽射，被門將保舒贊飛身撲出底線後，美臣蒙特開出角球，由後備上陣嘅佐敦軒達臣頂入成4比0。

烏克蘭雖然想反撲，但效果欠佳，最有威脅只係伊漢尼馬卡蘭高遠射，但被門將比克福特擋出。

由於大局已定，球證唔補時就吹完場，英格蘭輕鬆打入4強之後，將會同丹麥爭奪決賽席位。