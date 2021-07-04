曼聯力量發威！勞基梳爾2助攻最大功勞

英格蘭喺歐國盃8強以4比0大勝烏克蘭，曼聯球員發揮重要作用，除咗中堅哈利馬古尼頂入1球之外，左閘勞基梳爾亦貢獻2次助攻，成為贏波大功臣。加上日前落實由多蒙特轉投曼聯嘅翼鋒查頓辛祖都有神勇演出，「紅魔力量」注入英格蘭，令「三獅兵團」顯得更勇猛。

勞基梳爾喺上場16強對德國，已作出重要貢獻，參與英格蘭2個入球，包括助攻史達寧建功，以及搶到波後，策動攻勢，最後由哈利卡尼射入。

呢位25歲守將今場繼續成為球隊進攻發動機，佢喺下半場開賽5分鐘內貢獻2次助攻，包括開出罰球畀哈利馬古尼頂入，以及左路傳中，畀哈利卡尼頂入。換言之，勞基梳爾近2場淘汰賽已有3次助攻。

至於曼聯中堅哈利馬古尼復出之後，唔止令英格蘭防線更加穩陣，佢1米94嘅身高亦成為「三獅兵團」大殺傷力空襲武器，今場頂入罰球，為英軍領先2比0，令烏克蘭信心崩潰。

另外，前4場比賽僅後備上陣踢咗約10分鐘嘅查頓辛祖，今場以正選身份踢足全場，表現亦可圈可點，包括上半場個人突破，扭過烏克蘭多位球員，要對手犯規先至可以阻止佢前進。呢位21歲翼鋒及時回勇，令英格蘭鋒線組合又多咗一個選擇，成為球隊爭冠新力量。