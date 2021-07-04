哈利卡尼2場入3球　爭神射手仲有機

英格蘭前鋒哈利卡尼喺今屆歐國盃3場分組賽都冇波入，一度被批評狀態差，甚至有輿論要求領隊修夫基更換正選前鋒人選。不過，哈利卡尼踏入淘汰賽後，重拾射門鞋，近2場入3球，僅落後C朗、柏德列舒希克2球。由於葡萄牙、捷克已出局，哈利卡尼有機會後來居上，搶走今屆神射手殊榮。

哈利卡尼今場歐國盃梅開二度，仲創下兩項紀錄，包括成為英格蘭史上首位連續2場歐國盃淘汰賽入波嘅球員，亦係首位單場歐國盃淘汰賽入2球嘅英格蘭球員。

哈利卡尼喺2018年世界盃，以6個入球成為神射手，佢喺兩大國際賽決賽周(歐國盃及世界盃)，已經累積入9球，追平舒利亞嘅紀錄，僅落後另1位傳奇射手連尼加1球。

換言之，如果哈利卡尼今屆歐國盃再入2球，唔止有機會問鼎神射手殊榮，仲可以一舉打破連尼加嘅紀錄，成為英格蘭史上喺國際大賽決賽周入波最多嘅球員。

值得一提，英格蘭翼鋒史達寧、丹麥前鋒多爾貝治都有3球進帳，成為哈利卡尼爭奪神射手嘅潛在競爭對手。

今屆歐國盃射手榜

C朗(葡萄牙) 5球

柏德列舒希克(捷克) 5球

盧卡古(比利時) 4球

賓施馬(法國) 4球

科斯貝治(瑞典) 4球

哈利卡尼(英格蘭) 3球

史達寧(英格蘭) 3球

多爾貝治(丹麥) 3球

韋拿杜姆(荷蘭) 3球

羅拔利雲度夫斯基(波蘭) 3球

施費洛域(瑞士) 3球

梳頓沙基利(瑞士) 3球

註：只列部份。