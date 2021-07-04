當錫首征奧運只差一步　加拿大4強出局

2020年FIBA奧運籃球資格賽周六（3日）舉行4強賽事，由當錫領軍的斯洛文尼亞、馬積奴域坐陣的塞爾維亞順利晉身決賽，距離殺入東京奧運只差一步！惟坐擁多名NBA球星的加拿大，以及上屆奧運排第5名的克羅地亞，卻爆冷於4強出局。

獨行俠新星當錫於分區4強面對委內瑞拉施展渾身解數，全場上陣30分鐘，交出23分、9籃板、13助攻的「準大三元」，加上米克托貝（Mike Tobey）獨取全場最高27分，以98比70擊敗對手。力爭首次躋身奧運的斯洛文尼亞，決賽將會硬撼立陶宛，這支歐洲傳統勁旅4強憑「雙塔」溜馬球星沙邦尼斯，以及灰熊中鋒華倫超拿斯（Jonas Valanciunas)各自轟入17分、15分兼取得8籃板，以88比69輕取波蘭。

另一分區大熱門塞爾維亞同樣順利闖入決賽，球隊今仗有畢耶理查（Nemanja Bjelica）復任正選，這名效力熱火的大前鋒貢獻18分，加上前馬刺高大控衞維沙利耶（Vasilije Micic）射入全隊最高21分，終以102比84大勝波多黎各。塞爾維亞決賽將會面對另一支歐洲球隊意大利，意大利今次缺少2名主將貝藍利（Marco Belinelli）、加連拿利（Danilo Gallinari），幸好前NBA落選新秀方迪捷奴（Simone Fontecchio）挺身而出，射入全場最高17分，以79比59擊敗多明尼加共和國。

相反另外2個分區東道主加拿大及克羅地亞卻於4強止步，前者面對捷克整體發揮未如理想，2大巨頭韋堅斯、班納特（RJ Barrett)雖然合共轟入45分，但球隊全場3分命中率只有24.3%，最終金塊前鋒拉奧斯（Trey Lyles）最後一擊「炒粉」下，加拿大於加時僅負2分，101比103不敵捷克，連續5屆未能躋身奧運。捷克決賽將會面對希臘，希臘半場一度落後土耳其7分，但球隊於第4節發力，終靠前灰熊控衞卡蘭迪斯（Nick CALATHES）取下全隊最高18分，反勝土耳其81比63。

至於克羅地亞4強面對德國頭3節皆領先，但第4節卻被對方打出一段13:30攻勢，爵士射手保丹奴域即使怒轟全場最高38分，球隊仍以76比86落敗，無緣連續3年晉身奧運。德國將與巴西爭奪奧運席位，「森巴兵團」4強憑老將班尼特（Vitor Benit)發威，轟入全場最高22分，帶領球隊以102比74大勝墨西哥。

各分區決賽：

立陶宛賽區

立陶宛對斯洛文尼亞

加拿大賽區

捷克對希臘

塞爾維亞賽區

塞爾維亞對意大利

克羅地亞賽區

德國對巴西

4強賽果如下：

立陶宛賽區

立陶宛 88 ：69 波蘭

斯洛文尼亞98 ：70委內瑞拉

加拿大賽區

加拿大101 ：103 捷克

土耳其 63 ：81 希臘

塞爾維亞賽區

意大利 79 ：59 多明尼加共和國

塞爾維亞 102 ：84 波多黎各

克羅地亞賽區

巴西 102 ：74 墨西哥

德國 86 ：76 克羅地亞

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