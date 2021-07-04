公鹿47年後再闖總決賽　「字母哥」有望復出

公鹿靈魂人物「字母哥」安迪杜甘普於周日（4日）的東岸決賽G6大戰繼續因傷缺陣，米度列頓再次挺身而出轟入32分，聯同賀列地的「準三雙」，帶領公鹿作客以118：107取勝，系列賽以4：2淘汰鷹隊。公鹿自1974年「天勾」渣巴年代之後，苦等47年，終於再闖總決賽，將與太陽爭奪總冠軍。

因足踝扭傷而缺陣兩場的迪雷楊格今場復出，不過他明顯未回復到最佳狀態，上陣34分鐘僅得14分。至於公鹿的安迪杜甘普在第4戰膝蓋受傷之後，經診斷後確認沒有結構性傷害，但今場仍未能趕及復出。

上半場公鹿以47：43稍微領先，米度列頓其後於第3節大爆發轟入23分，協助球隊此節以19分優勢進入最後一節。鷹隊憑列迪殊（Cam Reddish）等人在外線追分，一度追至個位數分差，但最終公鹿仍能以118：107笑到最後。

公鹿全隊6人得分達雙位數，其中米度列頓32分7助攻，賀列地27分9籃板9助攻。公鹿即將爭奪隊史第2座總冠軍，賀列地賽後大讚米度列頓，於關鍵時刻肩負起帶領球隊的重任，「Khris（米杜列頓）是球隊的心臟，而Giannis（安迪杜甘普）則是球隊的靈魂，沒有他們，我們來不到這個位置。」公鹿與太陽的總決賽G1大戰將於香港時間7月7日早上9點上演，原本「字母哥」暫定於東岸決賽G7復出，故預計他有望於總決賽回歸。

鷹隊雖然出局，但迪雷楊格在生涯首個季後賽的表現亦值得一讚，其成就更媲美「大帝」勒邦占士，成為2018年的占士之後，NBA史上第2位在季後賽上陣15次或以上，取得場均至少得28分9次助攻的球員。

總決賽賽程：

【Game 1】7/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 2】9/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 3】12/7 8:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 4】15/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 5】18/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿