40歲前爭最後一「貫」 費達拿創紀錄闖16強

8奪溫網冠軍的費達拿爭嚐大滿貫冠軍再走近一步，周日以3比1擊敗英國的諾利，迎來職業生涯第1250勝，並創紀錄以第18次躋身溫網男單16強，下月滿40歲的瑞士天王坦言已經找回自己的節奏。

22次征戰溫網的費達拿再次躋身16強，以18次領先美國名宿干納斯(16次)及祖高域(13)，而生涯中這位「草地王」僅在溫網輸過給一人，就是2001年8強不敵英國名宿漢文，而今場比賽中他轟出包括7個ACE球在內的48個致勝得分，第一盤僅以半粒鐘就袋走，最終以6比4、6比4、5比7及6比4力挫諾利闖關。

「我現在已感覺重拾自己的節奏，雖然還有少量擊球的時機不是太理想，但大部份都做得唔錯。」8月8日將滿40歲的費達拿爭取紀錄性的第21「貫」，他在賽後坦言至今仍然堅持不是因為其他人，即使外界將他與當今世界一哥祖高域作比較，而他強調仍有抱負，但也有需要面對的問題，而膝傷是其中之一。

「我不認為我打波是因為他（祖高域）做得好，亦與拿度無關，我想做自己的事，亦要面對自己的問題。」不過，費達拿對祖高域在澳網及法網的奪標大加讚賞，亦承認他是今年的溫網奪標大熱:「祖高域今年給人留下深刻印象，他在澳網及法網的表現都非常好，他是應得的，他很努力，亦打得很好，所以很難擊敗他。」

今屆溫網是費達拿仍是「3」字頭的最後一屆，他坦然面對40的來臨:「我打過很多比賽，很喜歡這裡的每一分鐘，希望能做一點事情，現在打波是一種享受，我認為是因為我快將40歲，這是我40歲前的最後一個大滿貫，希望可以有額外的獎勵，看看自己可走幾遠。」「草地王」下仗將面對23號種子意大利的桑力高，爭逐8強席位。

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