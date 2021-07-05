沙卡復出搶辛祖正選　英格蘭破丹麥靠佢

英格蘭殺入歐國盃4強後捧盃機會大增，周四(8日)凌晨主場鬥丹麥爭入決賽前，領隊修夫基證實19歲新星布卡約沙卡傷愈復出，球隊依家未有任何傷患問題。隨住沙卡回歸，據報修夫基已落實4強正選陣容，競爭最激烈嘅右翼位置會由沙卡跑出，成為剋制丹麥嘅終極武器。

沙卡喺8強對烏克蘭前操練足踝受傷，甚至未有進入23人參賽名單，不過修夫基周一(5日)證實：「沙卡應該冇問題(4強復出)！佢喺對烏克蘭前已經話自己可以上陣，但當時我哋冇機會檢視佢嘅狀態，但依家佢可以全面復操，所以應該冇問題。」

對烏克蘭首度擔正嘅查頓辛祖表現唔錯，令右翼位置競爭更加激烈，菲爾科頓喺頭2場分組賽做正選，最後1輪分組賽同16強就由沙卡搶贏，英國媒體消息指修夫基心水仍然係沙卡，尤其丹麥左閘米希利今屆表現神勇，係丹麥攻擊主要泉源，沙卡比查頓辛祖同菲爾科頓更好嘅防守力，將會係英格蘭克制米希利嘅重要法寶。

英國《每日郵報》消息指，修夫基將會沿用對烏克蘭嘅陣容，唯一變動就係沙卡重新取代查頓辛祖，曼聯名宿加利尼維利預測4強對丹麥陣容，亦有相同意見：「一樣嘅正選，除咗用番沙卡。」