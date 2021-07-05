當錫交「大三元」　斯洛文尼亞首闖奧運

2020年FIBA奧運籃球資格賽周日（4日）迎來決賽，當中斯洛文尼亞憑當錫交出「大三元」，歷史性打入奧運，至於捷克及德國亦順利趕上尾班車，惟上屆亞軍塞爾維亞卻爆冷不敵意大利，無緣征戰奧運。隨著資格賽完結，奧運分組賽名單同時正式落實，首次躋身奧運的捷克、斯洛文尼亞分別落入A及C組，至於意大利與德國則雙雙位於B組。

斯洛文尼亞今仗作客硬撼立陶宛，兩隊實力接近，幸好當家球星當錫續交出好表現，全場上陣33分鐘，交出31分、11籃板、13助攻的「大三元」數據，帶領球隊以96比85擊敗立陶宛，首次打入奧運。賽後成為賽區MVP的當錫，隨即在社交網站表示：「不用說太多，多麼棒的一支球隊 !」斯洛文尼亞於東奧將會落入D組，與西班牙、日本及阿根廷同組，有望首次殺入奧運便能躋身8強。

除了斯洛文尼亞外，捷克亦自南斯拉夫解體後首次殺入奧運，這支奇兵4強先淘汰大熱門加拿大，決賽再以97比72大勝希臘，上仗射入絕殺球的公牛射手史托蘭斯基（Tomas Satoransky）今仗只取得12分，但老將奧達（Patrik Auda）轟入全場最高20分，助捷克順利晉級。然而捷克出線後東奧卻落入死亡之組，與美國、法國及伊朗同組。

至於德國則相隔2屆再次打入奧運，以75比64小勝攻力強勁的巴西，德國今仗未有佔下太大優勢，幸好魔術前鋒華格拿（Moritz Wagner）扮演救世主，後備上陣下兩分球6射6中，轟入全場最高28分兼成為賽區MVP。另一方面塞爾維亞卻「大熱倒灶」，以95比102不敵意大利，無緣晉身東奧。這支上屆奧運亞軍今仗交出11次失誤，加上「巨神兵」馬積奴域、熱火前鋒畢耶理查（Nemanja Bjelica）2名主將合共只射入12分，最終在對手意大利有3名球員得分超過20分下，爆冷出局。德國、意大利出線後，齊齊落入東奧B組，同組還有澳洲及尼日利亞。

東奧男籃分組賽將於7月25日展開，揭幕戰將由伊朗硬撼捷克，每組4支球隊將各進行3場分組賽，最後各組頭2名球隊，連同2支小組「最佳第3名」將晉級8強。

奧運分組賽最新形勢：

A組：美國、法國、伊朗、捷克

B組：澳洲、德國、意大利、尼日利亞

C組：阿根廷、日本、西班牙、斯洛文尼亞

決賽戰果：

立陶宛賽區

斯洛文尼亞 96 ：85 立陶宛

加拿大賽區

捷克 97 ：72 希臘

塞爾維亞賽區

塞爾維亞 95 ：102 意大利

克羅地亞賽區：

德國 75 ： 64 巴西