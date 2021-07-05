美洲盃4強巴西鬥秘魯！免費台直播

周二(6日)朝早將上演美洲國家盃4強激鬥，「東道主」巴西再戰秘魯。今場係上屆決賽翻版，兩年前巴西贏3比1奪標，今屆分組賽兩軍亦曾碰頭，「森巴兵團」狂派4蛋，不過半場只領先1球。事實上，巴西最近7場似乎都習慣睇住嚟食，半場全開1球或以下，推介1.5球半場細。（香港開電視77台、有線661及601台周二早上7時直播）

「耶穌仔」停賽火力減

加比爾捷西斯喺8強出「天殘腳」領紅，搞到巴西僅以1比0驚險淘汰智利，今仗「耶穌仔」停賽，難免影響到「森巴兵團」嘅攻力。然而，巴西近仗遇到嘅對手，踢法都好一致，可能懾於「森巴兵團」嘅攻力，上半場大多集中精神防守，間中作零星反擊，不過巴西有車路士中堅堤亞高施華領導防線，好少會失波，近7場除咗哥倫比亞曾成功「偷雞」，上半場攻入過巴西1球，其餘球隊全部食白果。

不過「森巴兵團」實力超班，半場一啲都唔心急，好少話上半場就大勝，包括今場對手秘魯。巴西分組賽雖大勝秘魯4粒，但半場只領先1球，絕對係睇定嚟食，半場細值得留意。