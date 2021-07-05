亞冠亞協淘汰賽改一場過　理文或可主辦4強

因應疫情發展，亞協足協（AFC）就今明兩屆「亞冠盃」及「亞協盃」賽制有所調整。其中兩項盃賽的淘汰賽均會繼續採用中立場制，並以單回合形式舉行，換言之已進身「亞協盃」區際4強的理文將以一場過形式爭取躋身決賽，同時比賽場地將以抽籤決定，理文有機會獲得主場之利。

AFC鑑於疫情引致的不穩定因素及各地出入境管制，就兩項盃賽賽制有所改動。當中「亞冠盃」由16強起至決賽均會採用賽會制，並以單回合形式舉行。意味假如傑志在今屆賽事J組脫穎而出，將於9月14或15日在中立場，以「一場定生死」形式出戰淘汰賽。若有幸再過一關，將於10月17和20日分別征戰8強和4強。而決賽則由西亞國家主辦，11月23以一場過決定亞洲盟主。

「亞協盃」方面，雖然現時東南亞賽區仍無主辦國，導致賽事進行受阻，但AFC承諾會盡力完成整項賽事。無論如何，剛在「亞協盃」J組首名晉級的理文，將會在9月21或22日以單回合制出戰區際附加賽4強，倘若再進一步，將於10月20日征戰一場過的區際決賽，賽事主辦方則以抽籤決定，有機會由香港主辦。而決賽將會在11月5日由西亞隊伍主辦。

考慮到明年很大機會仍存在不穩定因素，AFC決定2022年的兩項盃賽，仍會與本屆相同，維持以賽會制形式舉辦。「亞冠盃」東亞區分組賽預計於4月15至5月1舉行，繼續採用雙循環制；「亞協盃」東亞區附加賽於5月17日舉行，分組賽則6月24至30日進行，與今屆同採用單循環制。

另外因應疫情，AFC決定取消今屆U17、U20「女子亞洲盃」和其外圍賽，換言之，本地適齡的女子足球員將失去原有的比賽機會。而2022年「女子亞洲盃」外圍賽，則落實於今年9月13至25日舉行，香港隊處於F組，將與菲律賓和尼泊爾爭出線。