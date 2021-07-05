傑志「足動健康」訓練計劃 讓基層兒童享受快樂足球

疫情未止，基層家庭生活受不同程度影響。自去年起，學童停課期間須長期在家學習，缺乏足夠運動鍛練機會，即使復課後體育課仍未完全回復正常，加上戶外活動也受疫情影響，引發的體重健康問題不容忽視。

在香港賽馬會慈善信託基金支持下，傑志推出「賽馬會社區持續抗逆基金 - 傑志『足動健康』訓練計劃」，希望透過提供基礎足球訓練、健康午餐、營養學及體適能指導，培養基層兒童對足球運動的興趣，以及領悟均衡飲食的重要性，從而改善身心健康。傑志會長伍健感謝馬會支持，並期望透過傑志完善的訓練團隊及設施，為社會出力，貫徹傑志的格言「For the Good of Hong Kong」。伍健表示：「疫情改變了大家的生活，基層家庭更是首當其衝。傑志除了着重精英足球訓練，也看重普及足球發展。傑志希望今次活動，讓基層小朋友既能享受『快樂足球』，亦能學習營養飲食知識，保持健康體魄。」

計劃將為80位年約9至12歲的基層兒童提供為期5個月、共20課的免費基礎足球訓練，參加學員毋須擁有任何足球訓練經驗。課堂內容包括足球理論、技術訓練、小型比賽等。賽馬會傑志中心的「運動營養學餐廳」將於下半年開幕，屆時餐廳將在訓練後為學員提供免費營養午餐，亦會安排註冊營養師及物理治療師，為學員進行營養學及體適能指導。