【女足粉絲團】車路士足球學校（香港）成功護級

上周四（1日）愉園公布決定退出新一季的港超聯，女子隊是否會受影響仍是未知之數。在香港，要營運一個女足球會成本不算太高，主要支出為場地租金及教練費用，有少部分球會是免費參加的，但絕大部份球會的球員都需要繳付一次性或每月一次的費用，在現時經濟環境，要保持收支平衡及尋找贊助實在困難。儘管如此，傳聞下季仍會有新球隊參加女子聯賽，隊數的增加能為更多球員提供上陣機會，以及提高球隊間的競爭性，有部分球隊亦已開始在社交平台公開招募球員，來季的隊數及球員轉會將令人非常期待。

至於上周六（3日）舉行的升班附加賽，由邱嘉慧帶領的樂天越級挑戰「千禧球隊」車路士足球學校（香港）。開賽初段「車仔」控球在腳並組織多次埋門，在未能入球下，被大師姐邱嘉慧藉一次反擊機會先拔頭籌，可惜樂天在上半場未能保持領先優勢，雙方以1比1完上半場。易邊後，樂天球員體力下降，未能跟上比賽節奏，年青力壯的「車仔」先有曾入選大港腳，17歲的胡彩瑤在左路「犄角位」笠射得手，及後再由同是17歲、在女足界有「小美斯」之稱的陳綺馨在右路扭入禁區，再以左腳勁射破網，以3比1助「車仔」成功護級。

「賽馬會女子足球聯賽」雖已完結，惟U18及U15青少年聯賽仍要鬥至最後一輪比賽方能定出冠軍。在U18組別，車路士足球學校（香港）暫時以3分領先大聯盟足球學院，只要在周二（6日）在跑馬地遊樂場擊敗公民便可篤定奪冠。

U15組別方面，公民僅以1分落後大聯盟足球學院，由於雙方對戰成績打和，而大聯盟足球學院在得失球差領先9球，公民必須贏波並期望對方不勝，方能後來居上。U15組別最後一輪比賽將於本周日（11日）上演，各位球迷可到賽馬會香港足球總會訓練中心支持一眾未來之星。

【上周戰果】

升班附加賽：

車路士足球學校（香港）3比1 樂天