3年徵召77人 文仙尼成功在於用人唯才

意大利同西班牙將於周三(7日)凌晨歐國盃4強交鋒，西班牙媒體《阿斯報》對「敵方」作出分析，指意大利之所以強大，最主要原因係領隊文仙尼用人唯才，佢執教意大利3年，總共徵召過77位球員，起用其中67人，打造出最佳陣容創佳績。反觀，西班牙主帥安歷基用人唯親，封殺皇馬球員，令「鬥牛兵團」自斷一臂，晉級過程險象環生。

意大利無緣上屆世界盃決賽周，跌入谷底，但文仙尼接手執教後，逐漸重返高峰，已經保持32場不敗，創出球隊史上最長不敗紀錄。《阿斯報》指文仙尼揀人只重視狀態同表現，唔介意出身背景，即使效力細球會嘅球員，佢一樣照重用。

最佳例子一定係文仙尼今屆歐國盃徵召3位薩斯索羅球員，包括2位前鋒杜文尼高貝拉迪、拉斯柏度尼、中場文路爾盧卡迪利。其中文路爾盧卡迪利喺分組賽射入2球，以及16強後備上陣為球隊扭轉劣勢，至於杜文尼高貝拉迪踢分組賽時喺右翼位置亦創造多次威脅。

文仙尼補選阿特蘭大中場馬迪奧比辛拿，更加證明佢眼光獨到，如非呢位新星喺16強對奧地利一役加時入波，恐怕意大利未必可以晉級。文仙尼甚至搵埋巴西歸化兵拉菲爾杜萊助陣，總之只要幫到球隊，佢都會用。

至於西班牙領隊安歷基揀人準則充滿爭議，今次大軍名單竟然1位皇馬球員都冇，難免令人懷疑呢位前巴塞教練「公報私仇」。特別係棄用皇馬翼鋒馬高阿辛斯奧，最令人費解，搞到西班牙鋒線欠銳利，踢5場歐國盃法定時間90分鐘僅1勝，同意大利5戰4勝1和，形成強烈對比。