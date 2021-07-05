亞冠盃　爭出線創歷史！傑志再戰FC泰港

傑志在「亞冠盃」分組賽旅途走到最後直路，周二（6日）再次與東道主FC泰港交鋒。餘下2仗對出線形勢相當關鍵，為再創歷史成為首支進身亞冠淘汰賽的香港球會，「藍鳥」今仗一定要搏到盡，爭贏波！（Now 633周二晚10時直播）

近仗收穫2連勝的傑志目前在J組得9分，落後榜首大阪櫻花1分，要爭取以首名或最佳次名出線，今場絕對不容有失。總監兼總教練朱志光特別點名對手的右後衞菲臘路拿：「成條右路佢打晒，尤其反擊推上嚟帶波最快係佢，所以一定要留意佢。」球隊早前短期內經歷4仗，丹恩奴域、基爾頓和巴爾拿等場場都有踢，其中艾里奧更4場踢足90分鐘，「朱Sir」承認他們的體能狀況或存隱憂，但同時泰港亦面對相同問題。餘下2場對傑志晉級形勢相當重要，預料他們無空間輪換，幸好丹尼今場解禁復出，為球隊帶來及時雨。

首循環對泰港正選的羅梓駿認為，上場取勝關鍵在於防守專注力充足，並把握反擊機會入球。他認為今場的挑戰更大，因對手中前場球員技術好、速度快，特別是前鋒約翰巴治奧和左翼波迪法拉，他們能靠個人能力突破己方防線。「羅梓」又希望協助球隊晉級：「出到線會為香港同傑志創造歷史，希望可以晉級，畀到香港球迷正能量。」

首循環傑志以2比0戰勝東道主FC泰港，雖然是役「零封」對手，但左翼波迪法拉和馬達加斯加國腳約翰巴治奧，各有一次攻門中楣，顯示他們具有一定侵略性。此外7號右翼巴功和33號閘位菲臘路拿亦值得留意，前者今屆已取得2個入球；後者出身自瑞士超草蜢，現在是泰國國腳。陣容上，泰港正選守門員華拉活受傷，今場或由後備屈查拉代替把關，主力中堅杜拉上仗亦告傷出，未知今場能否趕及康復。