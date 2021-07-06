意大利激鬥西班牙　「細」均力敵

周三(7日)凌晨將上演首場歐國盃4強大戰，意大利激鬥西班牙，今場喺中立場英國倫敦溫布萊球場舉行。意大利上場擊敗世界排名第1嘅比利時，惟左翼衞史賓亞蘇拿受傷緣盡餘下賽事，勢必削弱側擊力。至於「狂牛」連續兩場需要踢加時，體力消耗極大，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及616周三凌晨3時直播）

意大利喺今屆5場歐國盃法定時間90分鐘，錄得4勝1和，僅失1球，就係上場8強對比利時，被盧卡古射入12碼，可見意軍防線非常穩陣。不過，意大利進攻欠銳利，前鋒恩莫比尼把握力甚低，今屆已經多次浪費入波機會。

史賓亞蘇拿受傷側擊力受損

最不幸係「藍衫軍」左翼衞史賓亞蘇拿上場受重傷，今屆無法再上陣，呢位羅馬球員助攻力極強，屬於意軍進攻發動機，今屆曾兩次當選比賽最佳球員，今場冇咗史賓亞蘇拿，領隊文仙尼惟有起用喺車路士長居後備嘅艾馬臣柏美尼出任左閘，側擊力難免下降。

至於西班牙雖然進身4強，但整體表現麻麻，以法定時間90分鐘計算，踢5場只有1勝4和，其中16強對克羅地亞，踢到加時先至擊敗對手，上場對瑞士，要靠對方擺烏龍先至入到波，最終激戰120分鐘仍然打和1比1，西班牙僅憑互射12碼勝出。

呢支「鬥牛兵團」攻力不足之餘，經過兩場加時，體力消耗大，今場應會放慢比賽節奏，以免後勁不繼，加上雙方近6次對賽有5次總入球係2球或以下，入球細更值捧。