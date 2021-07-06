費達拿躋身溫網8強　成最老男單球手

溫布頓網球錦標賽男單16強，瑞士天王費達拿以直落3盤7比5、6比4、6比2擊敗意大利的辛尼高，第58次躋身大滿貫男單8強，同時成為公開賽年代打入溫網男單8強的最年長球手。

下月將滿40歲的費達拿，成為自公開賽年代起打入溫網男單八強最年長的球手，更追平了「泥地王」拿度所保持在單一大滿貫比賽最多勝紀錄，「費天王」對自己晉級感到非常滿意：「能夠躋身8強，我很開心，也非常高興看到自己的付出有回報，努力沒有白費，我還可以在這種等級的賽事比賽。」

費達拿將與麥維迪夫和哈卡茲的勝方爭入準決賽，後兩者的比賽因天雨關係中斷，賽事的二號種子麥維迪夫暫以6比2、6比7、6比3、3比4領先，二人會在今日再度對壘，而不論結果如何，二人的休息時間都會比費達拿為少，「費天王」認為更改比賽賽程不是一個好選擇，不過他笑言雨會繼續下：「這樣改期對他們很不公平，不過他們還很年輕，應該可以很快就恢復過來，對他們來說不是個大問題，希望還會繼續下雨，講笑而已。」瑞士奧委會提名了費達拿參加本月23日開鑼的東奧，不過這位20次大滿貫冠軍曾表示，他將會在溫網結束後才確定會否參加奧運會。