疫情下做運動　校際體能挑戰賽誕10個新紀錄

「賽馬會奧翔計劃第二屆校際體能挑戰賽」於疫情下順利完成，周二（6日）舉行頒獎典禮，紡織學會美國商會胡漢輝中學贏得全場總冠軍，至於男、女子團體冠軍則由荃灣聖芳濟中學及九龍真光中學所得。

由港協暨奧委會奧夢成真主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「奧翔計劃」過去3年不時派退役運動員擔任「星級教練」，到學校推廣體適能及奧運精神，計劃今年更以全新線上形式，在29間參賽學校獨立舉行「第二屆校際體能挑戰賽」，最終有10個新紀錄產生。奧夢成真副經理（項目發展）黃金寶表示，希望透過比賽，讓同學重新感受運動的樂趣。

近兩年的學界比賽因疫情多次停擺，聖公會李炳中學學生黃梓晴認為賽事讓學校重新團結起來，「見到大家好落力為其他同學打氣，即使大家屬於不同組別，都有種團體的感覺，令我勾起以前比賽的回憶。」

港協暨奧委會會長霍震霆是日出席活動時提及，國際奧委會上月發表最後一份《防疫手冊》，落實東京奧運會將會如期在7月24日揭幕，他表示，「我想藉機會表揚運動員，奧運雖然延期，但他們不只能保持體能，心理質素都好好，每日見到他們拿入場券，真不簡單，奧委會和香港人都會給予他們最大的支持。」他呼籲香港人透過電視轉播支持香港運動員：「今次有5間電視台轉播，除了讓香港人見證運動員的成績，相信他們亦會訪問運動員的心路歷程，很期待看到當中的感人故事。」