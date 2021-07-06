美斯擔大旗志切捧盃　阿根廷要贏到盡

美洲盃4強大戰，哥倫比亞對阿根廷，爭奪決賽資格。兩隊今屆賽事表現有好大差距，哥倫比亞近5仗法定時間僅得1勝，上仗8強對烏拉圭靠12碼晉級，表現好hea，阿根廷在隊長美斯領軍下志切捧盃，近4仗全勝，阿根廷客勝值得捧場。（有線661及601台周三早上9時直播）

哥倫比亞與阿根廷原本同屬今屆美洲盃主辦國，賽事因疫情押後一年，兩國在臨近開賽不足1個月前以各種理由宣布棄辦，南美足協最終選定由上屆賽事主辦國巴西承辦，賽事才能舉行。不過哥倫比亞當時對於是否參賽態度猶疑，至於阿根廷就非常堅定，派出最強陣容作賽，隊長美斯更揚言希望一嘗國際大賽捧盃宿願，來到4強階段，雖然哥倫比亞都會拚盡，但就肯定唔及阿根廷咁認真。

阿根廷今屆賽事錄得4勝1和，除首仗賽和智利外近4仗全勝，隊長美斯亦交足貨，5仗攻入4球，喺上輪對厄瓜多爾，迪馬利亞、阿古路等大牌均列後備，教練史卡朗尼明顯想「留一手」，畀呢班有卡士但年紀偏大嘅球星抖到足，去到4強先搏殺。

哥倫比亞晉級欠說服力

相反，哥倫比亞喺晉級路上表現明顯喺水準以下，由於占士洛迪古斯未有入選，佢哋除咗首仗1比0小勝弱旅厄瓜多爾，小組餘下3仗僅得1和2負，結果以小組第3名出線，8強對烏拉圭亦只能踢成0比0，憑互射12碼晉級，門將奧斯賓拿做功臣，能夠打入4強已經好神奇，今場遇上志切爭標嘅阿根廷，恐怕凶多吉少。