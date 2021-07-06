亞冠盃 傑志1比1戰和泰港 出線仲有價講

連續8場比賽踢足90分鐘的「鐵人」艾里奧（右）傷出，終告倒下。（傑志圖片）

傑志周二（6日）晚出戰「亞冠盃」分組賽晉級關鍵戰，再度與東道主FC泰港交手。「藍鳥」在先落後的情況下，憑安永佳頭槌入波追平，惟戰至最後未能攻入致勝球，僅與泰港1比1打成平手。現得10分的傑志若要以首名或最佳次名出線，下仗對大阪櫻花至少要有分落袋才有價講。

傑志首循環以2比0擊敗FC泰港，今場派出是役相同陣容面對主隊，左閘丹尼解禁擔正，與朴俊炯、艾里奧和羅拔圖築起防線，「黑山伊巴」丹恩奴域繼續任正箭頭，與基爾頓、安永佳等鋒將分擔進攻責任。

FC泰港比賽初段稍佔先機，10分鐘約翰巴治奧乘角球攻勢遠距離起腳，遠遠偏離目標；3分鐘後巴功罰球操刀射穿人牆，保羅飛盡近柱欲救無從，泰港領先1比0。可是主隊領先優勢僅維持5分鐘，安永佳接應基爾頓角球開出批頂遠柱，收死門將屈查拉入網，為「藍鳥」扳成平手之餘，更攻入其「亞冠盃」處子球。

傑志追平後與對手打成均勢，22分鐘羅拔圖傳中，安永佳再次展示頂上功夫，可惜今次「批薄咗」只告斜出。4分鐘後，朴俊炯射門「撳死」被守衞擋出，羅拔圖後上補射又告高出。

傑志上半場不至於再失一球要多得幸運之神眷顧，32分鐘巴功開罰球，大衞洛查拉篤入，惟旁證示意另一球員越位，判入球無效。惟「藍鳥」半場前卻收到噩耗，連同香港隊賽事，早前連續8仗踢足90分鐘的艾里奧拉傷退下火線，由唐建文入替，雙方半場各一言和。

換邊後6分鐘，丹恩奴域接應羅梓駿傳中將皮球送入網窩，惟傑志今次與上半場的泰港面臨同一命運，旁證誤判「羅梓」越位，「藍鳥」慘食詐胡。59分鐘，基爾頓中路偷到波後傳給安永佳，惟此子長驅直進選擇自己射門，只告斜出。

主隊「撳掣」換入左翼波迪法拉，73分鐘此子遠距離自由球施射，保羅橫身撲走。「藍鳥」及後調入艾力士和鞠盈智搶攻，惟創造出的具威脅攻勢不多，最終都未能尋找到致勝球，僅與對手打成平手。