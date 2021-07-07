傑志晉級形勢嚴峻　唐文：唔放棄就仲有機！

傑志在今屆「亞冠盃」第5場分組賽未竟全功，僅與FC泰港打和1比1。上半場入替艾里奧的唐建文坦言，球隊表現毫不失禮，球員在頻密比賽下仍然搏盡每一分鐘，雖然目前出線難度增加，但傑志不會放棄，寄望得到香港球迷的支持。

「比賽過程一啲都唔失禮，我哋係以爭取攞3分嘅心態去踢，下半場兩隊對攻，相信大家都會覺得好刺激，但係都入唔到波，我哋全隊都盡晒力⋯⋯」「唐文」分享感受時彷彿仍在喘氣，像是反映球員在近期頻密比賽下已耗盡體力。

的而且確，「藍鳥」自上月24日開始，在13日內已踢過5場比賽，當中「鐵人」艾里奧更在香港隊踢完3場90分鐘過後，再為傑志踢過了4場90分鐘，終在今場捱不住倒下來，因傷退下火線。唐建文表示，球員今場雖然感到辛苦，踢至末段集中力下降，都盡力嘗試創造埋門機會，因為他們知道自己背負着香港球迷的期望。

傑志目前仍然有機會爭出線，除有下仗至少贏大阪櫻花2球這個選項外，還可以保持不敗，但需視乎其他組別次名球隊的成績。「唐文」打趣道，雖然香港足球「成日有希望但到最後都係失望」，但起碼傑志已創下香港球會歷史，在「亞冠盃」分組賽最後一場仍然有機會爭出線：「今場係可惜嘅，但唔放棄仍然有機會，未到最後一刻都唔知會發生咩事，我希望香港球迷會支持傑志。」