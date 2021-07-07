當拿隆馬做英雄　意大利12碼贏西班牙入決賽

意大利殺入歐國盃決賽！周三(7日)凌晨歐國盃4強大戰，意大利同西班牙激戰120分鐘踢成1比1平手，互射12碼階段，西班牙有入球英雄艾華路莫拉達射失關鍵一球，意大利最終互射12碼贏4比2，繼2012年後再度殺入歐國盃決賽。

西班牙今場變陣，今屆場場正選嘅艾華路莫拉達意外被收起，改用奧耶沙巴爾出任「假9」，早段同意大利進行競烈中場爭奪，成功拎到主動權，15分鐘費倫托利斯禁區外射門未能命中，25分鐘丹尼爾奧莫禁區正中間有起腳機會，但意大利門將基安盧基當拿隆馬反應快擋出。意大利完半場前更有黃金機會，艾馬臣柏美尼左路窄位狂抽，可惜中楣彈出。

下半場意大利加強進攻，同西班牙上演鬥攻好戲，意大利前鋒恩莫比尼48分鐘禁區外挑射斜出，西班牙中場布斯基斯53分鐘禁區頂射門亦貼楣而出，奧耶沙巴爾5分鐘後遠射角度太正被接實。60分鐘意大利快速反擊，恩莫比尼埋門被解圍，費達歷高基艾沙截到後殺入禁區熨射遠柱入網。

西班牙落後下即時換入艾華路莫拉達搏殺，果然喺80分鐘收到效果，呢位前鋒同丹尼爾奧莫一次美妙撞牆突破防線，艾華路莫拉達單刀輕鬆追成平手，將比賽帶入加時。西班牙喺加時控制大局，98分鐘丹尼爾奧莫罰球直射被基安盧基當拿隆馬擋出，但意大利仍能堅守城池，120分鐘踢成1比1平手。

互射12碼階段，雙方第1輪齊齊宴客，去到關鍵嘅第4輪，西班牙入波英雄艾華路莫拉達射門被基安盧基當拿隆馬救出，意大利由佐真奴費路射入致勝球，互射12碼贏4比2率先殺入決賽。

【12碼回放】

文路爾盧卡迪利(意) X

丹尼爾奧莫(西) X

比洛迪(意) ○

謝拉特摩蘭奴(西) ○

邦路斯(意) ○

堤亞高艾簡達拿(西) ○

貝拿迪斯治(意) ○

艾華路莫拉達(西) X

佐真奴費路(意) ○