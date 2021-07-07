溫布萊福星　基艾沙子承父業做「英」雄

意大利喺今屆歐國盃殺入決賽，淘汰賽階段2度入波救駕嘅費達歷高基艾沙絕對係大功臣，呢位「星二代」今場係意大利進攻泉源，賽後亦獲歐洲足協選為今場MVP。有趣嘅係，費達歷高基艾沙今屆2個入波都係喺溫布萊球場攻入，而佢爸爸老基艾沙25年前喺歐國盃唯一入波，亦都喺英格蘭攻入，嚟緊溫布萊上演嘅決賽一定要睇實呢位超級「英」雄！

意大利今屆6場比賽當中，16強同4強都喺溫布萊球場踢，費達歷高基艾沙喺16強對奧地利加時階段入波，先開紀錄，帶領意大利贏波晉級。

4強重返溫布萊對西班牙，「基仔」又一次先開紀錄，令佢喺歐國盃嘅入球數字超越爸爸。老基艾沙喺96年歐國盃分組賽對捷克入過波，當時比賽場地係利物浦嘅晏菲路球場，意味呢對父子兵嘅3個歐國盃入波都係喺英格蘭取得。

23歲嘅費達歷高基艾沙今場博到抽筋，全場2次射門都命中並有1個入波，加上有1個關鍵傳球同1次創造機會，佢獲選為MVP後表示：「我將呢個獎同呢場勝利送畀史賓亞蘇拿，西班牙係支好強嘅球隊，但我哋證明自己係非常強大嘅團隊，依家有幾日時間休息，有足夠時間恢復迎接決賽。我一直都話，努力就會得到應有嘅回報。」